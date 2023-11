Schaatssters pakken bij wereldbeker brons op ploegachtervolging

De Nederlandse schaatssters hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Obihiro brons gepakt op de ploegachtervolging. Het drietal Joy Beune, Esther Kiel en Reina Anema zette met 3.01,29 de derde tijd neer achter het winnende team van Japan en wereldkampioen Canada.

De Nederlandse vrouwen reden, net als de mannen die eerder als vijfde eindigden, met een gelegenheidsopstelling. Schaatssters Marijke Groenewoud en Irene Schouten, vaste waarden in de ploegachtervolging, slaan de wereldbekerwedstrijd in Japan over.

Beune, Kiel en Anema wisten lang dicht bij de tijden van directe tegenstander Canada te blijven, maar moesten op het einde toch tijd toegeven op het Canadese drietal dat tot 2.59,25 kwam. Beide teams bleven echter ruim boven de tijd van Japan dat met Momoka Horikawa, Miho Takagi en Ayano Sato won in 2.58,03. Voor Takagi was het de tweede zege zaterdag, nadat ze eerder ook al met afstand de beste was geweest op de 1500 meter.