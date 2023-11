Motorcoureur Bagnaia vergroot WK-leiding, GP-zege Bastianini

Motorcoureur Francesco Bagnaia is weer een paar punten uitgelopen op zijn rivaal Jorge Martín in het wereldkampioenschap in de MotoGP. De Italiaanse wereldkampioen eindigde in de Grote Prijs van Maleisië als derde, vlak voor zijn Spaanse concurrent. De zege ging naar Enea Bastianini. De Italiaanse Ducati-coureur won voor het eerst dit seizoen.

Bagnaia mocht vertrekken vanaf de pole, maar hij moest toestaan hoe Bastianini meteen bij de start de leiding pakte. Álex Márquez, de winnaar van de sprintrace zaterdag, rukte op naar de tweede plaats. De twee coureurs sloegen al snel een gaatje naar Bagnaia en Martín erachter. Die twee keken vooral naar elkaar en gedurende de race vergrootte Bagnaia het gat met Martín naar 2 en zelfs ruim 4 seconden.

In het WK heeft Bagnaia de leiding met 412 punten. Dat zijn er 14 meer dan Martín. Er zijn nog twee grands prix te gaan in het kampioenschap.