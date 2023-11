Djokovic heeft eerste doel bereikt op ATP Finals

Tennisser Novak Djokovic wist kort na middernacht na zijn zege bij de ATP Finals op de Deen Holger Rune dat hij het jaar opnieuw afsluit als nummer 1 van de wereld. “Een groot doel is nu bereikt, al het andere hier is nu een bonus”, sprak de 36-jarige Serviër, die dinsdag in zijn tweede groepswedstrijd in Turijn thuisspeler Jannik Sinner treft.

Op de ATP Finals treffen de beste acht tennissers van het afgelopen seizoen elkaar. In theorie had de Spanjaard Carlos Alcaraz daar Djokovic nog van de nummer 1-positie kunnen verdringen. Maar de Serviër wist na zijn toernooiwinst ruim een week geleden in Parijs dat één zege in Turijn zou volstaan om voor de achtste keer het jaar af te sluiten als leider van de wereldranglijst. “Het betekent veel voor me. Dat was op de baan ook wel te zien. Ik was erop gebrand vandaag te winnen, om die last van mijn schouders te halen.”

Rune maakte het hem niet makkelijk. Het was na middernacht toen de driesetter, met een voor Djokovic ongewoon slechte tiebreak aan het einde van de tweede set, voorbij was: 7-6 (4) 6-7 (1) 6-3.

“Het was een zware avond. Hij speelde goed en ik deed dat bij momenten ook. Ik heb alles moeten geven”, keek Djokovic terug op de partij, die meer dan drie uur had geduurd.