Tennisster Schuurs heeft nieuwe dubbelpartner

Tennisster Demi Schuurs heeft een nieuwe partner gevonden waarmee ze haar loopbaan in het dubbelspel zal voortzetten. Het is de Braziliaanse Luisa Stefani, bevestigt de Limburgse die momenteel de nummer 19 is op de wereldranglijst in het dubbelspel. Haar nieuwe partner staat één plaats hoger.

Schuurs (30) brak na de teleurstellend verlopen WTA Finals met Desirae Krawczyk. Met de Amerikaanse vormde ze bijna twee seizoenen een vast koppel. Samen wonnen ze drie titels. “We zaten niet meer op één lijn”, zei Schuurs nadat het duo op de WTA Finals alle drie de groepswedstrijden in twee sets had verloren.

Schuurs bezette eerder de zevende plaats op de wereldranglijst. Ze begint het tennisjaar op de United Cup, waar ze een team vormt met Tallon Griekspoor, Arantxa Rus, Thiemo de Bakker, Arianne Hartono en Wesley Koolhof.