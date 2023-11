Bos wil zich niet druk maken om locatie skeleton voor Spelen 2026

De strijd om de volgende olympische medailles bij de Spelen van Milaan en Cortina d’Ampezzo zal voor de skeletonners net als voor de bobsleeërs niet in Italië worden beslecht. De organisatie van de Spelen van 2026 zal geen nieuwe baan bouwen in Italië en wil uitwijken naar de omringende landen. Kimberley Bos wil zich er niet te veel mee bezighouden, reageert ze bij de vorige olympische baan in het Chinese Yanqing, waar vrijdag het wereldbekerseizoen voor de skeletonners begint.

Ze kent de geruchten. De baan van Igls bij Innsbruck wordt genoemd en ook St. Moritz of volgens haar La Plagne. “Heel veel banen worden genoemd. We hebben er ook totaal geen invloed op”, reageert ze. “Het is iets tussen de organisatie van Cortina en het IOC.”

Bos vindt het wel jammer voor het gevoel dat de atleten hebben bij de Spelen als ze zo ver weg zitten van de andere sporten tijdens het evenement. “Ik had dat al in China. We gingen met de bus Beijing uit en zijn daar behalve op het vliegveld niet meer geweest.”