Schaatsster Beune net naast podium op 1500 meter in Beijing

De Nederlandse schaatssters zijn bij de tweede wereldbekerwedstrijd in Beijing naast het podium geƫindigd op de 1500 meter. Joy Beune was de beste Nederlandse op de vierde plek. De zege ging net als een week eerder in Japan naar Miho Takagi. Die bleef met 1.55,52 de Chinese schaatssters Mei Han en Qishi Li voor.

Beune moest in de slotrit in de achtervolging op haar tegenstandster Kimi Goetz, die er hard vandoor ging. Op het laatste rechte stuk ging ze de Amerikaanse echter alsnog voorbij en eindigde in 1.57,14. Daarmee was ze net iets langzamer dan Li die met 1.57,01 brons pakte. Takagi en haar teamgenote Han uit de ploeg van coach Johan de Wit waren beiden veel sneller. Han reed 1.55,92

Antoinette Rijpma-de Jong kon in de voorlaatste rit niet in de buurt komen van de snelste tijden. Met 1.57,32 werd de 28-jarige wereldkampioene op deze afstand zevende.

Marijke Groenewoud, die ontbrak in de eerste wereldbekerwedstrijd vorige week in het Japanse Obihiro, moest het in de eerste rit opnemen tegen Binyu Yang uit China. Ze zette de eerste tijd met 1.57,31. Daarmee werd ze uiteindelijk zesde.

Esther Kiel kwam in haar rit tegen Kaitlyn McGregor uit Zwitserland tot 1.58,88. Dat was goed voor de veertiende tijd.