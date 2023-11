Titelverdediger Djokovic opnieuw naar finale ATP Finals

Novak Djokovic heeft opnieuw de finale van de ATP Finals bereikt. De Servische titelverdediger ontdeed zich in de halve eindstrijd met 6-3 6-2 van de Spanjaard Carlos Alcaraz. De 36-jarige Djokovic neemt het zondag in de finale van het eindejaarstoernooi op tegen de Italiaan Jannik Sinner, die in drie sets won van de Rus Daniil Medvedev.

Djokovic en de 20-jarige Alcaraz speelden dit jaar al een aantal memorabele partijen op onder meer Roland Garros en Wimbledon, die uren duurden. Maar in Turijn bleef een heroïsche strijd uit. Alcaraz kreeg in de eerste servicegame van Djokovic twee breekpunten, maar verzilverden deze niet. Daarna ging het tot 4-3 gelijk op en sloeg Djokovic toe op zijn eerste kans op de service van Alcaraz. Op zijn eigen service trek hij de setwinst naar zich toe: 6-3.

In de tweede set leverde Alcaraz opnieuw zijn servicegame in. Op breekpunt tegen sloeg hij een afzwaaier. De Serviër leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar na een fraai punt leefde Alcaraz op. Hij kreeg de kans om Djokovic te breken en vierde het kleine succesje nadrukkelijk met het publiek.

Maar Djokovic hield stand en bespeelde op zijn beurt ook de toeschouwers op de tribune. Hij brak Alcaraz daarna opnieuw en besliste de partij met 6-2.