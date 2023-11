Voorzitter KNVB: niet alleen aandacht politiek bij succes of exces

De KNVB verwacht dat sport in het nieuwe regeerakkoord een meer prominente rol speelt dan tot nu toe het geval was. “Sport verdient meer aandacht van de politiek dan alleen bij successen of excessen. Een nieuwe bestuurscultuur vraagt om de aanpak van problemen aan de voorkant in plaats van pleisters plakken als het te laat is”, aldus Just Spee, bondsvoorzitter van de voetbalbond, in een oproep aan de politiek.

Spee wijst op de verbindende rol van voetbal in de maatschappij. Nederland telt 1,2 miljoen voetballers en bijna 3000 verenigingen. “Dat is een netwerk z√≥nder eigen bubbels en waarbij men dankzij de ruim 700.000 wedstrijden per jaar telkens weer nieuwe mensen ontmoet”, zegt de voorzitter, die weet dat voetbal ook vaak negatief in het nieuws komt. “Voetbal is niet het braafste jongetje van de klas. Waar miljoenen mensen samenkomen, ontstaan er ook incidenten. Daar werken we keihard aan met elkaar: voetbal moet voor iedereen veilig en leuk zijn. Maar naast deze problemen, biedt voetbal vooral een veelvoud aan oplossingen.”

De 58-jarige Spee vindt dat het nieuwe regeerakkoord moet gaan over een gezonde toekomst voor Nederland. “Al jaren is namelijk een stille pandemie gaande. Momenteel beweegt 56 procent van de Nederlanders, met name jongeren, onvoldoende volgens het meest recente RIVM-rapport. Dat is geen luxeprobleem, dit is ronduit schadelijk”, zegt hij. “Maak je als politiek hard voor minder regeldruk voor verenigingen en hun vrijwilligers, een sportbudget voor jongeren en een topsportregeling waarmee iedereen kans maakt om de sportambities waar te maken.”