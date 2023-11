Griekspoor weet niet te stunten tegen Sinner in Daviscup

Tallon Griekspoor heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de kwartfinales van de Daviscup Finals tegen Italië. De kopman van Oranje moest in Málaga met 7-6 (3) 6-1 zijn meerdere erkennen in Jannik Sinner, de nummer 4 van de wereld.

Eerder op de dag had Botic van de Zandschulp in een driesetter van 2 uur en 52 minuten gewonnen van Matteo Arnaldi. Daarom moet het dubbelspel de beslissing brengen.

Griekspoor stond voor de tweede keer tegenover Sinner. In februari troffen ze elkaar ook op het ABN AMRO Open in Rotterdam. Ook toen won de Italiaan in twee sets: 7-5 7-6 (5).

Sinner was zondag nog finalist op de ATP Finals in Turijn. Daar verloor hij van Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld.