Oranje verliest dubbelspel en is uitgeschakeld op Daviscup Finals

Het Nederlands Daviscupteam is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van de Daviscup Finals. Wesley Koolhof en Tallon Griekspoor verloren in Málaga het beslissende dubbelspel van de Italianen Jannik Sinner en Lorenzo Sonego. Het werd 6-3 6-4.

Koolhof en Griekspoor wisten geen break te forceren en verloren zelf in beide sets één keer hun servicegame, beide keren de opslaggame van Koolhof. Na een uur en 24 minuten maakten de Italianen het af op de service van Sinner.

Laatstgenoemde, zondag nog finalist het enkelspel van de ATP Finals, toonde zijn goede vorm ook in het dubbelspel. Hij won zijn servicegames vrij eenvoudig en was een klasse apart met zijn harde slagen vanuit het achterveld.

Eerder op de dag had Botic van de Zandschulp Oranje op voorsprong gezet door Matteo Arnaldi in drie sets te verslaan. Griekspoor verloor vervolgens in twee sets van Sinner, de nummer 4 van de wereld in het enkelspel.

Captain Paul Haarhuis gaf Griekspoor – debutant in het dubbelspel van de Daviscup – in de beslissende partij de voorkeur boven onder anderen dubbelspecialist Jean-Julien Rojer, drievoudig grandslamkampioen in het mannendubbelspel. Matwé Middelkoop, die de afgelopen jaren met regelmaat dubbelde in het landentoernooi, was gepasseerd voor de knock-outfase van de Daviscup Finals.

Alleen in 2001 slaagde Nederland erin de laatste vier te halen van het landentoernooi. Frankrijk was toen in een uitverkocht Ahoy te sterk.