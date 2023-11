Tennisser Rune doet opnieuw mee aan tennistoernooi Rotterdam

Tennisser Holger Rune komt volgend jaar naar het ABN AMRO Open. Het is voor de tweede keer dat de 20-jarige Deen naar het toernooi in Rotterdam komt.

Rune, de huidige nummer 8 van de wereld, is niet de eerste topper die zijn toezegging heeft gedaan. Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime, Jannik Sinner en Andrej Roeblev komen in februari ook naar Ahoy. Rune deed eerder dit jaar voor het eerst mee aan het ATP-toernooi in Rotterdam. Toen moest hij opgeven tegen de Nederlander Gijs Brouwer.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is onder de indruk van de Deen. “Hij is naar mijn idee één van de spelers die we de komende jaren structureel in de top-5 zien. Een potentiële grandslamwinnaar”, aldus de oud-winnaar van Wimbledon. “Voor mij is hij direct één van de titelfavorieten in Rotterdam.”

Rune brak vorig jaar definitief door toen hij het masterstoernooi in Parijs-Bercy op zijn naam schreef. In de finale versloeg hij toen Novak Djokovic. Rune, die momenteel wordt gecoacht door oud-speler Boris Becker, kwalificeerde zich eerder dit jaar voor het eerst voor de ATP Finals. Daar kwam hij niet verder dan de groepsfase.

Het ABN AMRO Open begint volgend jaar op 10 februari.