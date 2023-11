Duurdere metrokaartjes in Parijs tijdens Olympische Spelen

Bezoekers van Parijs krijgen tijdens de Olympische Spelen te maken met hogere reiskosten voor de metro. De regionale leider Valérie Pécresse zegt dat de prijzen tijdelijk omhoog moeten “om te zorgen dat de Olympische Spelen voor 100 procent toegankelijk zijn met het openbaar vervoer”.

De Franse hoofdstad houdt in de zomer van 2024 de Olympische Spelen en Paralympische Spelen. Burgemeester Anne Hidalgo waarschuwde vorige week dat het openbaar vervoer in haar stad niet klaar is voor die grote sportevenementen. Die zullen leiden tot een grote toestroom van bezoekers.

Regiobestuurder Pécresse zei daarop dat het vervoersaanbod fors zal worden uitgebreid. Ze benadrukte dat het niet de bedoeling is dat inwoners voor de bijbehorende kosten moeten opdraaien. Er komt een speciaal Paris 2024 vervoersbewijs voor een “eerlijke prijs”.

Bezoekers betalen dan 16 euro per dag en maximaal 70 euro per week om te kunnen reizen in de regio Île-de-France, waar Parijs zich bevindt, voorspelt de bestuurder. Een enkeltje voor de metro gaat 4 euro kosten in de periode 20 juli tot 8 september, meer dan de ruim 2 euro die gebruikelijk is voor zo’n kaartje.

Parijzenaren die al een maand- of een jaarabonnement hebben worden ontzien, belooft Pécresse. Die verdedigde de tijdelijke prijsstijging tegenover de pers. “Openbare diensten kosten geld en het is een leugen om iets anders te beweren. Als we de bezoekers niet laten betalen, draait de belastingbetaler voor de kosten op.”