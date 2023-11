Dopinglab in Italië niet klaar voor Winterspelen 2026

Het is onzeker of de dopingtesten van de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d’Ampezzo in Italië gecontroleerd kunnen worden. Het enige laboratorium in Italië dat door wereldantidopingbureau WADA is goedgekeurd, is niet klaar voor de Winterspelen.

“We zitten in een race tegen de klok en we hebben geen tijd te verliezen”, zegt directeur Francesco Botre van het FMSI-laboratorium in Rome. “WADA heeft een inspectie uitgevoerd in 2017 en had niets aan te merken op de kwaliteit van ons werk. Maar ze zeiden ons dat ons lab te klein is en te dicht bij de atleten staat.”

Botre zegt dat ze te horen kregen dat ze het lab moesten uitbreiden. “In de tussentijd zijn de Spelen toegewezen aan Milaan-Cortina. Het is echter ondoenlijk dat we met de voorgestelde uitbreiding in staat zijn om de toename aan testen voor de Spelen te verwerken, dus WADA heeft ons meer tijd gegeven.”

Het uitbreidingsproject is mede door de coronapandemie pas dit jaar van de grond gekomen. Zo is er een vrijstaande faciliteit gevonden, zoals WADA voorschrijft. Het lab heeft echter 11 miljoen euro nodig voor de planning, de aanschaf van nieuwe analyse-instrumenten en de verhuizing. Een bedrag dat oploopt naar 20 miljoen euro, als het testen voor de Spelen erbij wordt gerekend.

Het organisatiecomité van Milaan-Cortina heeft alle vragen hierover doorverwezen naar het Italiaanse ministerie van Sport. Om volledig draaiend te zijn een jaar voor het begin van de Spelen, zoals is vereist door WADA, moet het lab niet later dan in juli volgend jaar verhuisd zijn.