Scheidend Tweede Kamerlid Kwint voorzitter nieuwe vechtsportbond

Scheidend Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) wordt voorzitter van de Nederlandse Vechtsportbond (NVB). De nieuwe bond, waarin alle bestaande Nederlandse vechtsportorganisaties voor kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts (mma) samenkomen, gaat op 1 januari officieel van start.

Naast Kwint zal ook oud-kickbokser Sem Schilt zitting nemen in het bestuur. Samen willen ze zich met de nieuwe bond nadrukkelijk richten op de jeugd en de vechtsporten verder ontwikkelen.

Kwint, nu nog Tweede Kamerlid voor de SP, was jarenlang bestuurslid bij de Nederlandse Vechtsportautoriteit. “Ik heb de ontwikkeling van de vechtsport in de laatste tien jaar van dichtbij meegemaakt en zie genoeg kansen om te groeien, zowel kwalitatief als in aantallen beoefenaars en evenementen”, zegt Kwint, die zelf recreatief kickbokser is. “Nu we alle krachten gaan bundelen kunnen we serieuze stappen maken.”

Oud-kickbokser Schilt, die tijdens zijn loopbaan onder meer de Glory Grand Slam won, kijkt uit naar de start van de nieuwe bond. “We willen dat de vechtsport beter wordt gestructureerd,” zegt Schilt. “Met bijvoorbeeld een goed doordacht jeugdbeleid. We moeten zo veel mogelijk jeugd in beweging krijgen en houden, en daarmee ook een sterke ondergrond leggen voor Nederland als vechtsportland.”

Naast Kwint en Schilt zijn Giliam Boogerd, Alex Prascevic, Dr. Hagen Biermann en Duran Ebren toegetreden tot het bestuur van de bond.