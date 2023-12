Nadal maakt langverwachte rentree in Australische Brisbane

Rafael Nadal doet begin januari mee aan het tennistoernooi in Brisbane. De Spanjaard laat in een video op social media weten daar zijn rentree te maken. De 37-jarige Nadal heeft vanwege een heupblessure geen officiƫle wedstrijd gespeeld sinds hij begin dit jaar in de tweede ronde van de Australian Open verloor van Mackenzie McDonald.

“Na een jaar zonder competitie is het tijd om terug te keren. En dat gaat in de eerste week van januari gebeuren in Brisbane. Ik zie jullie daar”, aldus de 22-voudig grandslamkampioen. Nadal zal Brisbane spelen als voorbereiding op de Australian Open, de eerste grand slam van het jaar. Eerder liet de linkshandige tennisser al weten dat 2024 zijn laatste jaar als prof zal zijn.

Het tennistoernooi van Brisbane is na drie jaar terug op de tenniskalender. Het toernooi is in aanloop naar de Australian Open jarenlang een belangrijk voorbereidingstoernooi geweest voor veel spelers, maar het evenement werd in 2020 geschrapt.

Brisbane International, zoals het toernooi heet, start dit jaar op 31 december en eindigt op 7 januari. Er is een prijzenpot van omgerekend 2 miljoen euro te verdelen, een record voor het toernooi.