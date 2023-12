Veldrijdster Alvarado dit crossweekend niet in actie door ziekte

Wereldbekerleidster Ceylin del Carmen Alvarado komt zondag niet in actie in het Franse Flamanville. De Nederlandse renster van Alpecin-Deceuninck is ziek. Daardoor mist ze zaterdag ook de cross uit de Superprestige in het Belgische Boom. Ook in de Superprestige staat de 25-jarige Rotterdamse bovenaan.

Alvarado won dit seizoen de wereldbekerwedstrijden in Dendermonde en Troyes. In het Belgische Dendermonde kwam ze voor het eerst in bijna drie jaar als eerste over de finish in een wereldbekerwedstrijd. Vorige week in Dublin werd ze tweede achter Lucinda Brand.

In de Superprestige schreef Alvarado drie van de vier wedstrijden op haar naam.