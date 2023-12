Judoka Van Dijke pakt goud op Grand Slam Tokio

Judoka Sanne van Dijke heeft bij het Grand Slam van Tokio het goud gepakt in de klasse tot 70 kilogram. De 28-jarige Brabantse versloeg in de finale in de golden score de Japanse Shiho Tanaka.

Van Dijke was na een bye in de eerste ronde begonnen met winst op de Hongaarse Szabina Gercsak, versloeg vervolgens ook de Roemeense Serafima Moscalu en had ten koste van de Spaanse Ai Tsunoda Roustant de finale bereikt.

Van Dijke, die begin november het brons veroverde op de EK in het Franse Montpellier, strijdt met Kim Polling om een ticket voor de Olympische Spelen van Parijs van volgend jaar. Polling verloor in de derde ronde en keerde niet meer terug voor de herkansingen.

Van Dijke veroverde op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 het brons. Dat was de enige medaille die de Nederlandse judoka’s veroverden in Japan.