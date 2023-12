Beste keepster Ten Holte stond ‘als een muur’ tegen Brazilië

Keepster Yara ten Holte van het Nederlands vrouwenhandbalteam werd na de ruime zege op Brazilië (35-27) uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. Dat was al de tweede keer op het WK. “Ik zit lekker in mijn vel. Het is fijn dat ik zo constant ben, want dat geeft de andere meiden ook vertrouwen”, zei de doelvrouw na afloop bij Viaplay. “Ik had even een dipje in de eerste helft, maar daar kwam ik goed uit. In de tweede helft stond ik als een muur”, vond Ten Holte.

De 24-jarige speelster van het Deense Odense was voor aanvang van het toernooi op papier de derde keepster achter Rinka Duijndam en Tess Lieder die op veel meer ervaring kunnen bogen. Bondscoach Per Johansson gaf haar alle ruimte in de oefenwedstrijden tegen Hongarije en zag toen dat ze in blakende vorm verkeerde. Op het WK heeft Ten Holte na vier overwinningen met de Nederlandse ploeg Lieder en Duijndam naar het tweede plan verwezen.

“Ik sta hier met een grote glimlach. Ik verbaas mezelf ook. Het doet een mens goed om tot beste speler te worden gekozen en daar ben ik ook trots op, maar zonder die andere meiden kan ik het niet. We staan als een team in het veld, niemand is daar een individu”, aldus de keepster.