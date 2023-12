Toussaint grijpt op EK kortebaan naast medaille op 200 meter rug

Kira Toussaint heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan naast de medailles gegrepen op de 200 meter rugslag. De 29-jarige zwemster tikte in het Roemeense Otopeni als zesde aan in 2.04,47. Het goud ging naar de Britse Medi Harris in 2.02,45.

Toussaint had zich woensdag als vijfde geplaatst voor de finale. De Britse Harris was toen ook al de snelste. Toussaint komt later donderdag nog in actie op de 50 meter rugslag.

Thomas Jansen wist de finale op de 200 meter wisselslag net niet te bereiken. De 22-jarige Nederlander werd in een persoonlijk record van 1.56,73 zesde in zijn halve finale en negende overall en is daarmee reserve voor de finale.