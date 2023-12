Van der Poel denkt in 2024 ook aan deelname Luik-Bastenaken-Luik

Wielrenner Mathieu van der Poel denkt serieus aan deelname aan de heuvelklassieker Luik-Bastenaken-Luik in 2024. Hij reed de eendaagse voorjaarswedstrijd alleen in 2020 en werd toen zesde. De Nederlandse wereldkampioen op de weg beseft wel dat de concurrentie bij een nieuwe deelname enorm is.

“Ik vind het leuk om te proberen. Al ben ik realistisch genoeg om te zeggen dat als een Remco Evenepoel of een Tadej Pogacar aanzet op La Redoute, het dan voor mij bijna onmogelijk is om mee te komen”, zegt Van der Poel tegen NRC in Spanje, waar hij zich voorbereidt op het nieuwe seizoen.

Van der Poel kwam dit jaar al als eerste over de finish in de klassiekers Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix en werd in augustus wereldkampioen op de weg in Glasgow.

Zijn programma na het klassieke voorjaar van 2024 is nog niet rond. Tijdens de Olympische Spelen van Parijs zou Van der Poel zowel de mountainbikewedstrijd als de wegwedstrijd kunnen rijden. In dat geval lijkt deelname aan de Tour de France uitgesloten.

“Er liggen een aantal opties op tafel. Mountainbiken is nog steeds het doel, maar ik ben nu ook op mijn best op de weg. Ik wil daar niet half aan de start verschijnen, dus het is een hele moeilijke puzzel om te maken”, aldus Van der Poel.

In februari pakte hij ook nog de regenboogtrui op de cross, maar het veldrijden komt komend jaar op een lager pitje te staan. Alleen het WK in het Tsjechische Tabor heeft Van der Poel als hoofddoel.