Van Empel keert in Namen terug in wereldbeker veldrijden

Wereldkampioen veldrijden Fem van Empel keert komende zondag in Namen terug in de wereldbeker. De 21-jarige Brabantse renster van Jumbo-Visma won de eerste twee wedstrijden van de cyclus. Ze koos daarna voor andere wedstrijden en laste na de Europese titelstrijd een rustpauze in. Afgelopen weekend gaf ze de voorkeur aan een trainingskamp met haar ploeg in plaats van de veldrit in het Italiaanse Val di Sole.

Bij de vrouwen starten verder ook onder anderen Manon Bakker, Lucinda Brand en klassementsleider Ceylin del Carmen Alvarado. Bakker boekte zondag in Italiƫ haar eerste zege in de wereldbeker. Dat gold ook voor Joris Nieuwenhuis bij de mannen. Hij komt samen met onder anderen Lars van der Haar en Pim Ronhaar in actie in Namen. Mathieu van der Poel maakt binnenkort zijn opwachting in de wereldbeker.

Bondscoach Gerben de Knegt is te spreken over het seizoen tot nu toe. “We zijn als Nederland met een sterke reeks bezig deze winter, waarbij veel verschillende coureurs er tot nog toe in geslaagd zijn een wereldbekermanche te winnen. Daarmee staan we er goed voor. Er breekt langzamerhand een belangrijke en drukke periode aan. Namen is een veldrit met een mooi en iconisch parcours waar praktisch iedereen wil rijden, dus we kunnen met een topbezetting afreizen”, aldus De Knegt.