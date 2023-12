Goed begin golfer Van Meijel op Mauritius

Golfer Lars van Meijel heeft een goede start gemaakt in het Mauritius Open, een toernooi van de DP World Tour. De Nederlander deelt na de eerste ronde de achtste plaats. Van Meijel had 67 slagen, 5 onder par, nodig voor de achttien holes op de golfbaan van Bel Ombre op het Afrikaanse eiland in de Indische Oceaan.

Van Meijel raakte eerder dit jaar zijn vaste speelkaart kwijt op de DP World Tour (Europese Tour) en is vooral aangewezen op de toernooien van de Challenge Tour, maar hij kan in de kleinere toernooien uit de hoogste tour wel aantreden. Van Meijel schreef een eagle, zes birdies en drie bogeys op zijn kaart.

De Fransman Antoine Rozner nam de leiding op Mauritius met 62 slagen (-10). Hij noteerde een eagle, tien birdies en twee bogeys.