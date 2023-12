Saudi-Arabië vergroot invloed bij Formule 1-team Aston Martin

Saudi-Arabië heeft de invloed in de Formule 1 verder versterkt met de verlenging van het sponsorcontract van oliegigant Aramco met de Britse renstal Aston Martin. Dat contract met het staatsbedrijf is met vijf jaar verlengd en bovendien is Aramco vanaf 2024 de exclusieve titelsponsor.

Het publieke investeringsfonds van Saudi-Arabië vergrootte onlangs het belang in de Engelse autofabrikant Aston Martin tot 20,5 procent. Aramco is ook een van de sponsors van de Formule 1 en naamgever van een aantal grands prix.

De Canadese miljardair Lawrence Stroll is de eigenaar van het Formule 1-team en tevens grootaandeelhouder van het autobedrijf. “Sinds 2022 speelt Aramco al een sleutelrol in ons Formule 1-avontuur en hun bijdrage zal de komende jaren alleen maar groter worden”, aldus Stroll in een verklaring.

Aston Martin eindigde afgelopen seizoen als vijfde in het kampioenschap van de constructeurs. De Spanjaard Fernando Alonso scoorde 206 punten, goed voor de vierde plaats in de individuele titelstrijd.