Tenniscoach Lucassen werkt samen met Giron en stopt met Monfils

Tenniscoach Peter Lucassen gaat de Amerikaan Marcos Giron, de nummer 60 van de wereld, begeleiden. De Nederlander maakt niet langer deel uit van het team van de Franse tennisser Gaël Monfils, die hij vorig seizoen bijstond.

De 35-jarige Lucassen was tot begin 2023 de coach van Botic van de Zandschulp. Aan die samenwerking kwam in februari een einde. Lucassen is een van de weinige Nederlandse coaches op de internationale tennistour. Sven Groeneveld heeft besloten om in 2024 een tussenjaar in te lassen. Hij werkt wel als adviseur van de Japanse tennisser Taro Daniel.

Giron (30) heeft nog geen ATP-titel veroverd. Vorig jaar stond hij in de finale van het toernooi van San Diego. Op een grandslamtoernooi is Giron nog nooit voorbij de derde ronde gekomen.

Het tennisseizoen begint eind december. Lucassen en Giron zijn zich nu in Los Angeles aan het voorbereiden.