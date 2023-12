Darter Van Veen onderuit in eerste ronde WK

De Nederlandse darter Gian van Veen is er niet in geslaagd om de tweede ronde van het WK darts in Londen te bereiken. De 21-jarige debutant uit Poederoijen verloor in het Alexandra Palace na een 2-0-voorsprong van Man Lok Leung uit Hongkong: 2-3.

Van Veen, die in oktober nog de halve finale van het EK bereikte, kende een stroeve start. Mede dankzij een 180 van Leung werd hij meteen gebroken in de eerste leg. De Nederlander sloeg meteen terug met een break, maar leverde vervolgens opnieuw zijn eigen leg in (2-1). In de laatste twee legs draaide hij de set om door twee keer dubbel-16 uit te gooien, 2-3.

Leung snelde in de tweede set naar een 2-0-voorsprong, voordat de zenuwen toesloegen bij de darter uit Hongkong. Van Veen profiteerde van twaalf gemiste setdarts van Leung en haalde de set binnen met een dubbel-16, 2-3. Van Veen verloor in de derde set opnieuw de eerste leg en dit keer wist hij zich niet meer te herpakken, waardoor Leung de set won met 3-1.

Van Veen begon met een break aan de vierde set, maar leverde ook meteen weer zijn eigen leg in. De Nederlandse nummer 45 van de wereld bleef matig scoren en verloor ook zijn tweede eigen leg en de set, 3-1. Leung bleef in de vijfde set een hoog niveau halen. Hij miste nog een paar matchdarts, maar op 2-1 gooide hij de beslissende pijl.