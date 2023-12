EU-hof onderstreept: geen alleenrecht schaatsbond op wedstrijden

Het verbod van de internationale schaatsbond ISU op het organiseren van wedstrijden buiten de bond om is onwettig, heeft de Europese rechter nog eens onderstreept. Met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie is definitief vastgesteld dat de ISU fout zat in zijn conflict met de Nederlandse oud-schaatsers Mark Tuitert en Niels Kerstholt.

Net als in de Super League-uitspraak van dezelfde dag oordeelt het hof dat de sport ook gewoon onder de regels van de vrije Europese markt valt. Concurrenten moeten eerlijk met elkaar kunnen wedijveren en monopolies zijn uit den boze. Maar precies op zo’n monopolie liepen Tuitert en Kerstholt in 2014 stuk toen ze wilden meedoen aan de lucratieve nieuwe Icederby in Dubai. De ISU dreigde de langebaanschaatser en de shorttracker levenslang te schorsen als ze zouden deelnemen.

De Europese Commissie stelde de ISU-regels daarop aan de kaak en kreeg in eerste instantie al de steun van de Europese rechter. Het hof in Luxemburg gaat nu in hoger beroep nog wat verder. Ook de ISU-regel dat klagers alleen bij het sporttribunaal CAS hun recht kunnen halen is onwettig.

Europese sportbonden mogen wel regels opstellen en overtreders bestraffen, aldus het Europees hof. Maar die regels moeten dan wel stroken met het Europees recht, en bijvoorbeeld evenredig en transparant zijn en niet discrimineren. Anders dreigen ze de markt te verstoren en sporters en hun publiek te hinderen.

Tuitert is blij met de uitspraak. “Het recht voor atleten overwint ten opzichte van een sportbond”, reageert hij via X.