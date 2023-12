Europese rechter beslist over lot omstreden Superleague

Real Madrid en FC Barcelona horen donderdag of zij en een aantal andere van de grootste Europese voetbalclubs een eigen Super League mogen oprichten. De UEFA en de FIFA verzetten zich daartegen, waardoor het Europees Hof van Justitie het laatste woord moet spreken. De uitspraak kan volgens deskundigen ingrijpende gevolgen hebben voor de Europese sport.

De plannen van de topclubs om afscheid te nemen van de Champions League en voortaan tegen elkaar te spelen in een vrijwel gesloten competitie maakten twee jaar geleden veel los. Supporters gingen verontwaardigd de straat op, kleinere clubs protesteerden fel en de UEFA verbood het voornemen. Veel clubs haakten vervolgens af, maar Madrid en Barcelona stapten naar de rechter.

De voetbalbonden hebben feitelijk een monopolie op het organiseren van competities en dat past niet binnen de Europese regels voor de vrije markt, stellen de clubs. Maar het is maar de vraag of het Luxemburgse hof daarin meegaat. Zijn belangrijkste adviseur sprak zich een jaar geleden uit in het voordeel van de UEFA. De bond mocht de Super League verbieden en zou spelers ook sancties mogen opleggen als ze in de nieuwe competitie zouden gaan spelen, vindt hij.

De uitspraak van donderdag is hoe dan ook bindend in de hele Europese Unie en definitief. Hoger beroep is niet mogelijk.