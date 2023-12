Vuelta-winnaar Kuss langer bij wielerploeg Visma – Lease a Bike

De Amerikaan Sepp Kuss rijdt in ieder geval tot en met 2027 voor wielerploeg Visma – Lease a Bike. Dat meldde de ploeg die voorheen Jumbo-Visma heette bij de teampresentatie in Amsterdam. Kuss (29) won dit jaar de Ronde van Spanje. Hij maakt al sinds 2018 deel uit van de Nederlandse ploeg en had nog een contract voor een jaar.

Voor Kuss was niet alleen zijn winst in de Vuelta een hoogtepunt in het afgelopen jaar. “We winnen als team alle drie de grote rondes. Ik vind het heel bijzonder dat ik daaraan heb kunnen bijdragen”, zei Kuss, die ook de Giro en de Tour de France reed. Die eerste ronde werd gewonnen door de Sloveen Primoz Roglic, de Deen Jonas Vingegaard won voor het tweede jaar op rij de Tour.

Vingegaard meldde op de presentatie dat zijn contract, dat liep tot eind 2027, met een jaar is verlengd. Ook wereldkampioene veldrijden Fem van Empel blijft de ploeg langer trouw. De 21-jarige Brabantse ligt nu vast tot en met 2027.