Pistons verliezen voor 26e keer op rij en evenaren negatief record

De basketballers van Detroit Pistons hebben een negatief record geëvenaard in de NBA door voor de 26e keer op een rij te verliezen. De Pistons moesten in New York met 126-115 hun meerdere erkennen in de New York Nets.

De Pistons werden de derde ploeg die 26 nederlagen op een rij incasseerde in de historie van de NBA. In 2010-2011 zette Cleveland Cavaliers zo’n reeks neer en in 2013-2014 stapte Philadelphia 76ers 26 keer achter elkaar als verliezer van het veld.

De bezoekers kwamen nog met 6-0 aan de leiding, maar na een 16-15-achterstand na 5 minuten hadden ze geen enkele keer meer een voorsprong.

Mikal Bridges nam 29 punten voor zijn rekening bij de Nets, Jaden Ivey was met 23 punten de topschutter aan de zijde van de Pistons.

LeBron James had met 40 punten een belangrijk aandeel in de zege van LA Lakers op Oklahoma City Thunder. De Lakers hadden vier duels op een rij verloren. Om die reden had coach Darvin Ham zijn opstelling flink omgegooid. Zo begon hij met Jarred Vanderbilt. James keerde terug na een lichte enkelblessure.

De Fransman Victor Wembanyama kwam niet in actie voor San Antonio Spurs, dat met 144-119 verloor van Dallas Mavericks. Wembanyama heeft een last van zijn enkel.

Bij de Mavericks was Luka Doncic opnieuw de grote man. Hij noteerde een triple-double, oftewel alle statistieken in de dubbele cijfers. Hij kwam tot 39 punten en was ook goed voor 12 rebounds en 10 assists.