Basketballers Pistons verliezen voor 28e keer op rij in NBA

De basketballers van Detroit Pistons hebben voor de 28e keer op rij verloren in de NBA. Het is de langste verliesreeks in één seizoen in de geschiedenis van de Amerikaanse basketbalcompetitie.

Ze evenaren het record van Philadelphia 76ers, die verdeeld over de seizoenen 2014-2015 en 2015-2016 eveneens 28 keer op rij verloren.

De Pistons moesten in Boston hun meerdere erkennen in Boston Celtics. Die ploeg kwam terug van een achterstand van 21 punten en won uiteindelijk in overtime met 128-122.

Kristaps Prozingis nam bij de Celtics 35 punten voor zijn rekening, Jayson Tatum eindigde met 31 punten.

San Antonio Spurs won met 118-105 van de Portland Trail Blazers. Victor Wembanyama sleepte 30 punten binnen voor de winnende ploeg. De Spurs bouwden vroeg in het tweede kwart een voorsprong op van 28 punten. Bij rust bedroeg die voorsprong nog 14 punten. De Trail Blazers brachten de marge halverwege het derde kwart terug tot acht punten en gingen met een achterstand van 13 de laatste periode in.

De Los Angeles Lakers wonnen met 133-112 van Charlotte Hornets. Anthony Davis scoorde 26 punten, LeBron James 17.