Vermoeidheidsklachten Schulting hadden ook te maken met cmv-virus

De vermoeidheidsklachten van shorttrackster Suzanne Schulting bleken niet alleen te maken te hebben met overtraindheid, maar ook met een besmetting met het cytomegalovirus (CMV). Dat zegt Schulting in een interview met de NOS.

Schulting, die tijdens de WK in maart drie gouden medailles won, was na afgelopen seizoen oververmoeid en moest verplicht rust nemen. Ze onderging medische testen in Brussel om een verklaring te vinden voor haar vermoeidheid. “Daar kwam uit dat het helemaal niet goed was. Dat mijn lichaam eigenlijk gewoon echt op was. Het herstelde niet meer”, zegt ze bij de NOS. “Wat uit die testen kwam, is dat ik het CMV-virus in mijn lijf heb gehad. Dat is het broertje van Pfeiffer. Dat geeft behoorlijke vermoeidheidsklachten.”

De shorttrackster kreeg het advies drie tot vier maanden complete rust te nemen. Inmiddels zegt Schulting weer op ‘negentig procent’ te zitten. Een maand geleden zorgde de uitslag van een fietstest voor opluchting. “Daar is uitgekomen dat ik heel erg goed op weg ben. Er zit echt een stijgende lijn in. Dat was heel fijn om te horen.”

De 26-jarige Schulting kwam de eerste helft van het seizoen niet in actie. In het najaar zorgde een valpartij, waarbij ze geraakt werd door de schaats van ploeggenote Xandra Velzeboer, voor een nieuwe tegenslag. Uit onderzoek bleek dat er geen spieren zijn geraakt, wel moest de snijwond op haar rug gehecht worden. Volgens Schulting belemmert het haar niet tijdens het schaatsen.

Schulting ontbreekt in de selectie voor de EK shorttrack in Polen. Schulting mikte in eerste instantie op een rentree bij de EK, maar besloot te kiezen voor een extra trainingsprogramma. Ze richt zich nu op de wereldbekerwedstrijden in februari en maart en mogelijk de WK in Rotterdam. “Uiteindelijk is het allerbelangrijkste niet het WK, maar dat ik weer gezond word. En dat ik volgend jaar, in de zomer, weer volledig kan aansluiten. Dat er dan geen problemen zijn en ik me geen zorgen hoef te maken”, zegt ze bij de NOS.