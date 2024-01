Darter Williams heeft geen woorden voor zege op Van Gerwen

Scott Williams, de bescheiden nummer 52 van de wereld, zorgde maandag in Londen voor een dartssensatie door favoriet Michael van Gerwen in de kwartfinales van het WK uit te schakelen. “Hier zijn geen woorden voor”, liet de Brit op de site van dartsbond PDC optekenen na zijn 5-3-zege op de drievoudig wereldkampioen.

“Michael is de beste darter van onze generatie. Hem verslaan is gewoon te gek”, zei de 33-jarige darter uit het Engelse Boston. “Maar dit was een schim van de Michael van Gerwen die we hier in zijn eerder partijen hebben gezien.” Na afloop waren er nog onbevestigde speculaties over mogelijke maagproblemen bij de Nederlander, die zichzelf beperkte tot een reactie op X. “Dit is niet de manier waarop ik 2024 wilde beginnen”, schreef hij. “Ik haalde mijn A-niveau niet, deze nederlaag komt hard aan.”

Williams, bijgenaamd Shaggy, had veel steun ondervonden van het meelevende publiek in Alexandra Palace. “Toen ze achter me gingen staan ben ik mijn beste darts gaan spelen. Ik ben zo blij dat ik verder mag. Ik ga er hoe dan ook van genieten.” Williams neemt het in de strijd om een plek in de finale op tegen Luke Humphries, de nummer 3 van de wereld.