Zeilster Bouwmeester op jacht naar WK-succes én plaatsing Spelen

Voor Marit Bouwmeester staat er deze week tijdens het WK zeilen in de Ilca 6-klasse meer op het spel dan alleen een vijfde wereldtitel. De 35-jarige Friezin hoopt zich in Argentinië voor de vierde keer op rij te kwalificeren voor de Olympische Spelen. “Maar ik doe niet alleen mee om de kwalificatie, ik wil zo goed mogelijk presteren op het WK”, zei de winnares van olympisch goud, zilver en brons tegen het ANP.

De kwalificatiebeslommeringen zijn het resultaat van het tegenvallende WK van afgelopen zomer in Den Haag. Bouwmeester had na haar eerdere zege op het olympische testevent in Marseille genoeg aan een podiumplek in eigen land om haar ticket voor de Spelen van 2024 veilig te stellen. De olympisch kampioene van 2016 eindigde echter op de vierde plaats, waardoor ze zich nu via het WK in Argentinië alsnog moet plaatsen.

Bouwmeester liet na het afgelopen WK doorschemeren dat ze niet veel zin had in een reis naar Zuid-Amerika rond de jaarwisseling, maar kijkt er inmiddels anders tegenaan. “Realistisch gezien was ik waarschijnlijk sowieso wel naar Argentinië gegaan”, verklaarde ze in aanloop naar het WK in Mar del Plata. “Maar het blijft heel jammer dat ik de kwalificatie niet heb kunnen afmaken in Den Haag. Ik was gewoon niet zo goed, ik heb het niet zo goed aangepakt. Ik vond het in eigen land lastig om me af te zonderen. Dit zal makkelijker gaan in Argentinië.”

Bouwmeester zag ook al snel een positief punt in het mislopen van de kwalificatie in Den Haag. De viervoudig wereldkampioene kon verder trainen met onder anderen Maxime Jonker en Mirthe Akkerman, trainingsmaatjes én concurrentes voor het enige Nederlandse ticket in de Ilca 6-klasse op de Spelen. “Elk nadeel heeft zijn voordeel”, lachte ze. “We hebben de groep intact gehouden en we hebben een prima periode met goede trainingen achter de rug. We hebben elkaar nodig en er is veel respect onderling. Natuurlijk is er strijd, maar wel een eerlijke strijd. We hebben allemaal veel progressie gemaakt en zijn allemaal heel snel.”

Bouwmeester heeft persoonlijk ook een goed gevoel overgehouden aan de afgelopen periode. “We hebben vastgehouden aan de dingen die goed zijn gegaan het afgelopen jaar”, zei de winnares van het EK in maart. “We hebben daarnaast fysiek en op het water stappen gezet. Ik ben sneller, sterker en fitter. In de trainingen ben ik heel snel en ik hoop dat dit er in Argentinië uitkomt.” Het WK in de Ilca 6-klasse vindt van 3 tot en met 10 januari plaats in het Argentijnse Mar del Plata.