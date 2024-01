Basketballers Lakers boeken zege na kritiek van vedette James

LeBron James heeft Los Angeles Lakers hoogstpersoonlijk bij de hand genomen en een einde gemaakt aan een reeks van vier nederlagen. De 39-jarige basketbalvedette loodste zijn ploeg met 25 punten, 8 rebounds en 7 assists langs stadsrivaal Los Angeles Clippers: 106-103.

James had zijn ploeg na de vorige nederlaag bekritiseerd over de speelstijl en gaf in het duel met de Clippers het goede voorbeeld. Anthony Davis kwam tot 22 punten voor de Lakers, die op een tegenvallende tiende plaats staan in de western conference.

Minnesota Timberwolves, de koploper in de westelijke divisie, ging onderuit tegen Dallas Mavericks met 115-108. Kyrie Irving maakte 35 punten voor de winnende ploeg en Luka Doncic noteerde 34 punten. Regerend NBA-kampioen Denver Nuggets won met 131-114 van Detroit Pistons. Jamal Murrray was de topschutter bij de Nuggets met 37 punten.