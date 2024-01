Quintanilla raakt na straf etappezege Dakar kwijt aan Benavides

De Chileense motorrijder Pablo Quintanilla is zijn zege in de derde etappe van de Dakar Rally in Saudi-Arabië kwijtgeraakt. De wedstrijdjury gaf hem een tijdstraf omdat hij te hard had gereden op een specifiek gedeelte van de 438 kilometer lange proef van Al Duwadimi naar Al Salamiya. Ook de nummer 2 in de oorspronkelijke uitslag, de Spanjaard Joan Barreda Bort, kreeg voor hetzelfde vergrijp een tijdstraf. De Argentijn Kevin Benavides, die als derde was geëindigd, schoof daardoor op naar de eerste plaats. Benavides is titelverdediger bij de motoren.

Ross Branch werd ook bestraft, maar hij behield wel de leiding in het algemeen klassement. De Botswaan heeft 3.11 minuten voorsprong op de Chileen José Ignacio Cornejo Florimo.

De derde etappe is een zogeheten marathonproef. De motorrijders mogen direct na de finish twee uur sleutelen aan hun machines. Daarna moeten ze doorrijden naar het bivak in Al Salamiya, waar ze hun motoren apart moeten stallen en niet meer mogen aanraken tot de start van de vierde etappe op dinsdag.

De Braziliaan Lucas Moraes won de etappe bij de auto’s. Hij was slechts negen seconden sneller dan de Zweed Mattias Ekström. De Saudi Yazeed Al Rajhi arriveerde als derde en nam de leiding in het algemeen klassement over van de Spanjaard Carlos Sainz. Het verschil tussen de twee rallyrijders is 29 seconden.