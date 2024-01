Seizoen voorbij voor skiër Pinturault na zware crash

Skiër Alexis Pinturault komt dit seizoen niet meer in actie. De Franse skifederatie (FFS) meldt dat Pinturault de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft gescheurd.

De 32-jarige Fransman kwam tijdens de super-G in het Zwitserse Wengen zwaar ten val en werd per helikopter afgevoerd naar een ziekenhuis. Daar werd de ernstige blessure vastgesteld.

Pinturault werd in het verleden drie keer wereldkampioen en pakte op de Olympische Spelen van 2018 zilver en brons op respectievelijk de combinatie en de reuzenslalom. In 2014 behaalde hij olympisch brons op de reuzenslalom. Pinturault is tevens de succesvolste actieve skiër in het mannencircuit met 34 wereldbekerzeges.