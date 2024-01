Velzeboer foutloos op eerste dag EK shorttrack

Xandra Velzeboer heeft een foutloze eerste dag gereden op de EK shorttrack in het Poolse Gdansk. De meervoudig wereldkampioene won bij alle afstanden waarop ze in actie kwam haar race. Ze kwam als eerste over de meet in haar kwartfinale van de 1500 meter en zegevierde in haar heats op de 500 en 1000 meter.

Velzeboer mikt dit weekeinde op haar eerste individuele Europese titel. Ze won vorig jaar op de EK, die toen ook in Gdansk werden gehouden, wel het goud op de twee aflossingsnummers: de 3000 meter en de 2000 meter gemengd.

Teun Boer, Kay Huisman, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof plaatsten zich met gemak voor de halve finales van de gemengde aflossing. Boer, Huisman, Itzhak de Laat en Friso Emons drongen door tot de halve finales van de 5000 meter aflossing.

De Laat, Emons en Jens van ’t Wout wisten hun kwartfinales van de 1500 meter te winnen. Poutsma was de snelste in haar serie van zowel de 500 als 1000 meter. Zaterdag staan de eerste finales van de EK op het programma: de 500 en 1500 meter bij de mannen en de vrouwen.