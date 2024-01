Sprintkampioen Lavreysen geniet van volle tribunes in Apeldoorn

Veel heeft Harrie Lavreysen al gewonnen in zijn leven als baansprinter. Zijn derde Europese titel op de sprint was zeker niet de belangrijkste, maar de ambiance in het uitverkochte Apeldoornse Omnisport deed hem wel wat. “Ongelooflijk. Ik heb veel meegemaakt, maar dit was echt genieten”, sprak Lavreysen na zijn zege in de finale van het sprinttoernooi op de Pool Mateusz Rudyk.

Zijn sprints noemde hij “uit het boekje”, zowel in de halve finales tegen landgenoot Jeffrey Hoogland als in de strijd om het goud. “Het waren hele mooie ritten, superstrak. En die halve finale was zeker geen eitje. We kennen elkaar zo goed. Ik stond erna al helemaal aan voor de finale.”

Rudyk probeerde, zo vertelde Lavreysen, iets waarmee de Australiër Matthew Richardson hem vorig jaar één keer versloeg. “Maar gelukkig herken je die scenario’s snel en dan weet je wat je moet doen. Ik had niet verwacht nu al zo goed te zijn en kijk uit naar dit jaar. Ik weet hoe we hier naartoe hebben gewerkt en het kan nog beter.”