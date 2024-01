Brand rijdt met gebroken neus naar goud op NK veldrijden

Lucinda Brand heeft voor de derde keer in haar carrière de Nederlandse titel in het veldrijden veroverd. Een gebroken neus hield de 34-jarige oud-wereldkampioene niet tegen. Een ontketende Brand reed op het loodzware modderparcours in Hoogeveen de concurrentie op grote afstand.

Puck Pieterse was de enige die de Dordtse in de beginfase van de wedstrijd kon volgen, maar de kampioen van vorig jaar was niet in staat Brand bij te houden. In de tweede van de vijf af te leggen ronden moest Pieterse al inzien dat het zilver voor haar het hoogst haalbare zou worden. Ze arriveerde op vijftig seconden achterstand. Annemarie Worst reed op 1.55 minuut naar het brons.

Brand reed vorige week ook al sterk in de wereldbekerwedstrijd in Zonhoven, maar bij een val brak ze haar neus en moest ze opgeven. Ondanks dat fysieke ongemak was ze vastbesloten om mee te doen aan het NK en daar bewees ze dat er aan haar vorm niets mankeert.