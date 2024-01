Keniaanse atlete Ngetich verbetert wereldrecord op 10 kilometer

De Keniaanse atlete Agnes Ngetich heeft als eerste vrouw onder de 29 minuten gelopen in een wegwedstrijd over 10 kilometer. De 22-jarige Ngetich liep in Valencia in 28.46 minuten naar de winst en verbeterde het oude wereldrecord in een gemengde race (mannen en vrouwen samen) met 28 seconden. Die oude recordtijd van 29.14 uit 2022 stond op naam van de Ethiopische Yalemzerf Yehualaw.

Ngetich had in haar landgenoot Japheth Kipkemboi Kosgei de ideale gangmaker die haar halverwege al een doorkomsttijd van 14.13 liet noteren. Met die tijd verbeterde ze ook het wereldrecord op de 5 kilometer in een gemengde race. Dat record stond sinds 2021 op naam van de Ethiopische Ejgayehu Taye met 14.19.

Met haar recordtijd op de 10 kilometer op de weg is Ngetich ook sneller dan de Ethiopische Letesenbet Gidey, die met 29.01,03 het wereldrecord op de 10.000 meter op de baan in handen heeft.