Tennisster Osaka verliest bij terugkeer op Australian Open

De Japanse tennisster Naomi Osaka is er niet in geslaagd de tweede ronde van de Australian Open te bereiken. De tweevoudig winnares van de eerste grand slam van het jaar ging met 6-4 7-6 (2) onderuit tegen Caroline Garcia uit Frankrijk.

De 26-jarige Osaka, in juli bevallen van een dochter, maakte twee weken geleden na vijftien maanden afwezigheid haar rentree op de tennisbaan in Brisbane. Ze won haar eerste wedstrijd van de Duitse Tamara Korpatsch, maar moest daarna haar meerdere erkennen in Karolina Pliskova uit Tsjechië.

“Deze twee wedstrijden bewijzen dat het goed met me gaat en dat het alleen maar beter wordt”, zei Osaka na haar uitschakeling. De voormalige nummer 1 van de wereld, die inmiddels is weggezakt naar positie 831 op de mondiale lijst, speelde tegen de vier jaar oudere Garcia ook een goede partij.

Osaka verloor weliswaar de eerste set na een break in de vijfde game, maar herpakte zich meteen in de tweede set. Ze won haar eerste drie servicegames op love en bleef daarna ook gelijke tred houden met Garcia, de nummer 19 van de wereld. Pas in de tiebreak moest ze zich gewonnen geven. Ze verloor haar service op 2-2, waarna Garcia de volgende vier punten op rij pakte.

Garcia treft in de volgende ronde de Poolse Magdalena Frech, die Daria Saville uit Australië uitschakelde (6-7 (5) 6-3 7-5).

Ons Jabeur plaatste zich ook voor de tweede ronde. De 29-jarige Tunesische versloeg Joelija Starodoebtseva uit Oekraïne in twee sets: 6-3 6-1. De mondiale nummer 6 verloor in de eerste set twee keer haar servicegame, maar stelde snel weer orde op zaken. Jabeur, winnares van drie grandslamtitels, speelt in de volgende ronde tegen de jonge Mirra Andreeva uit Rusland.

De pas 16-jarige Andreeva won in haar eerste partij met 7-5 6-2 van de Amerikaanse Bernarda Pera. Het is de eerste keer dat Andreeva op de Australian Open speelt. Vorig jaar kwam ze al wel in actie op Roland Garros, Wimbledon en de US Open.