Wimbledon-kampioene Vondrousova uitgeschakeld op Australian Open

Wimbledon-kampioene Marketa Vondrousova is al in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De Tsjechische nummer 7 van de wereld verloor kansloos van de Oekraïense Dajana Jastremska. In vijf kwartier werd het 6-1 6-2 in de John Cain Arena.

De 24-jarige Vondrousova meldde zich vorige week met een heupblessure af voor het voorbereidingstoernooi van Adelaide en ze maakte ook in Melbourne geen fitte indruk. Ze verloor direct haar eerste servicegame en keek al snel tegen een 5-0-achterstand aan.

Jastremska maakte indruk met in totaal 26 winners, Vondrousova sloeg er slechts vijf. Voor Jastremska, de nummer 93 van de wereld, was het de vierde keer dat ze een zege boekte op een speelster uit de top-10.

Vondrousova was vorig jaar op Wimbledon in de finale te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur. Ze haalde vervolgens de kwartfinales op de US Open.

Coco Gauff stond in haar eerste partij op de Australian Open maar drie games af. De nummer 4 van de wereld was met 6-3 6-0 te sterk voor de Slowaakse Anna Karolína Schmiedlová.

De wedstrijd duurde slechts een uur. In de tweede set verloor de 19-jarige Gauff, die in de eerst set nog drie keer haar servicegame moest afstaan, slechts vijf punten.

Gauff haalde vorig jaar de vierde ronde op de Australian Open, haar beste resultaat in Melbourne. Ze verloor toen van de Letse Jeļena Ostapenko.