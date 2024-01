Tsitsipas met enige moeite naar derde ronde Australian Open

Stefanos Tsitsipas heeft de derde ronde bereikt op de Australian Open. De als zevende geplaatste Griekse tennisser had vier sets nodig tegen de Australiër Jordan Thompson: 4-6 7-6 (6) 6-2 7-6 (4). Publiekslieveling Thompson is de nummer 47 van de wereld. Bij zijn eerste optreden tegen de Belg Zizou Bergs kwam Tsitsipas ook pas na verlies van de eerste set op gang.

Thompson brak de Griek in de openingsset in de zevende game en gaf die marge niet meer weg. De tweede set liep uit op een tiebreak waarin Tsitsipas snel een 3-0-voorsprong nam, maar bij 6-3 er tot drie keer toe niet in slaagde de set te pakken. Uiteindelijk lukte dat alsnog waarna twee vroege breaks winst van de derde set inleidden en in de vierde set Tsitsipas niet meer in de problemen leek te komen. Maar bij 5-4 liet hij op zijn eigen service twee wedstrijdpunten liggen. En moest hij bij 5-6 zelfs vier breekpunten wegwerken.

In de tiebreak kwam het alsnog goed voor de Griek. De volgende tegenstander van Tsitsipas is de 19-jarige Fransman Luca Van Assche, die de als 25e geplaatste Italiaan Lorenzo Musetti verraste in een vijfsetter: 6-3 3-6 6-7 (5) 6-3 6-0.

Tsitsipas bereikte vorig jaar de finale in Melbourne waarin hij verloor van de Serviër Novak Djokovic.