WK shorttrack in Rotterdam bijna uitverkocht

De wereldkampioenschappen shorttrack in Rotterdam Ahoy in maart zijn bijna uitverkocht. Er zijn al 20.000 kaartjes van de hand gedaan voor de wedstrijddagen in het weekend (zaterdag 16 en zondag 17 maart), meldt schaatsbond KNSB. Er zijn alleen nog tickets verkrijgbaar voor de kwalificatiesessies op vrijdag 15 maart.

Toernooidirecteur Cees Juffermans kan zijn geluk niet op. “Shorttrack heeft een speciale plaats in de harten van de Nederlandse fans veroverd”, zegt hij. “Het feit dat we zaterdag en zondag volledig zijn uitverkocht, is een weerspiegeling van de groeiende populariteit van deze sport in ons land. We kijken uit naar een weekend vol opwinding, competitie en onvergetelijke momenten in een vol huis.”

De kaartverkoop voor de WK ging iets meer dan een jaar geleden van start. Na het afgelopen EK in Gdansk (Polen), waar de Nederlandse shorttrackers tien medailles wegkaapten, werden de laatste weekendkaarten voor de WK verkocht.