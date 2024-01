Alcaraz overtuigend naar kwartfinales Australian Open

Carlos Alcaraz heeft zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. De Spaanse tennisser was in drie sets te sterk voor de Serviër Miomir Kecmanovic. De setstanden waren 6-4 6-4 en 6-0.

Alcaraz, de nummer 2 op de plaatsingslijst achter Novak Djokovic, treft de Duitser Alexander Zverev in de strijd om een plaats in de halve finales. Zverev versloeg in een lange vijfsetter de Brit Cameron Norrie.

Alcaraz (20) kwam eerder op de Australian Open nog niet verder dan de derde ronde. Vorig jaar ontbrak hij door een blessure. Hij won in 2023 wel Wimbledon nadat hij een klein jaar eerder zijn eerste grandslamtitel had gepakt op de US Open.