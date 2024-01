Zverev wint slopende vijfsetter van Norrie op Australian Open

Tennisser Alexander Zverev heeft na een slopende vijfsetter de kwartfinales bereikt van de Australian Open. De Duitse nummer 6 van de plaatsingslijst had vier uur nodig om zich te ontdoen van de taaie Brit Cameron Norrie: 7-5 3-6 6-3 4-6 7-6 (3). Zverev treft in de kwartfinale de winnaar van het duel uit de vierde ronde tussen de Spaanse toernooifavoriet Carlos Alcaraz en de Serviër Miomir Kecmanovic.

De partij ging gelijk op, waarbij Zverev de eerste en de derde set won en Norrie de tweede en vierde. De vijfde set bracht in de reguliere games geen beslissing, waarna een supertiebreak nodig was. Zverev wist daarin eindelijk het verschil te maken: 10-3.

De 26-jarige Zverev jaagt nog altijd op zijn eerste winst van een grandslamtoernooi. In Melbourne is zijn beste prestatie de halve finale in 2020. In dat jaar haalde hij wel de finale van de US Open.

De partij in de Margaret Court Arena kende halverwege de derde set een korte onderbreking door een toeschouwersprotest. Een vrouw gooide pamfletten op de baan waarop ‘Free Palestina’ stond geschreven. Ze wilde kennelijk aandacht vragen voor het gewelddadige conflict tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Twee andere toeschouwers verwijderden de vrouw uit het stadion.