Te veel nadenken kostte Zverev snelle zege tegen Alcaraz

Tennisser Alexander Zverev gaf toe dat hij te veel ging nadenken toen hij in de derde set van zijn partij tegen Carlos Alcaraz dicht bij de winst was. “Ik speel tegen een van de beste spelers van de wereld, zeker in de laatste twee jaar. Hij is de nummer 1 en 2 geweest en heeft twee grand slams gewonnen”, zei de Duitser na afloop van de door hem gewonnen partij in de kwartfinale van de Australian Open in het interview op de baan. Hij had daar uiteindelijk vier sets voor nodig: 6-1 6-3 6-7 (2) 6-4.

“Als je dan 6-1 6-3 5-2 voor staat, begin je te denken”, zei de 26-jarige Duitser. “We zijn allemaal mensen en het is een grote eer om tegen jongens zoals hij te spelen. Als je dan zo dicht bij de winst bent, beginnen je hersenen te draaien en dat helpt je zeker niet altijd. Maar ik ben blij dat ik me heb teruggeknokt in de vierde set en het heb kunnen afmaken.”

Zverev liet zich kortstondig behandelen aan zijn voeten, nadat hij dit toernooi al twee lange vijfsetters had gespeeld tegen Lukas Klein en Cameron Norrie. “Ik heb veel bloed onder mijn teennagels, dat is best pijnlijk. Als je dan veel loopt, moet het opnieuw ingetaped worden. Maar ik heb veel liever dit gevoel met een beetje pijn dan dat ik nu thuis zou zitten en naar het toernooi moest kijken. Ik ben er klaar voor om door te gaan.”

In de halve finale neemt hij het op tegen de Rus Daniil Medvedev. “Hij heeft me het afgelopen jaar vaak een pak slaag geven, maar misschien is dit wel de plaats…”, zei de Duitser die hoopt dat hij kan winnen in Melbourne. “Ik reken op jullie allemaal, maar ik praat veel te veel en jullie willen vast allemaal naar bed”, vroeg hij in de nachtelijke uren alvast de steun van het publiek.