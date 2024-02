Griekspoor opent tegen Hüsler in Daviscupduel met Zwitserland

Tennisser Tallon Griekspoor speelt vrijdag in het Daviscupduel met Zwitserland als eerste tegen Marc-Andrea Hüsler. Botic van de Zandschulp neemt het daarna op tegen Leandro Riedi, zo meldt de KNLTB.

Nederland is duidelijk favoriet, maar bondscoach Paul Haarhuis waarschuwt voor onderschatting. “Op papier lijkt het misschien een te nemen horde, maar Riedi is dit jaar geweldig begonnen met tien overwinningen. Daar zat onder andere een finale tegen Borna Coric bij. Hüsler stond een jaar geleden nog op de veertigste plaats van de wereldranglijst. Als je die plek weet te halen dan heb je echt wel iets in je mars”, aldus Haarhuis.

Op de openingsdag beginnen de wedstrijden om 14.00 uur. Zaterdag staat er eerst een dubbelpartij op het programma, die gevolgd wordt door twee enkelpartijen. Naast Griekspoor en Van de Zandschulp zijn ook Gijs Brouwer en dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer geselecteerd.

Nederland treft Zwitserland in het Groningse Martiniplaza. Het gaat om een duel in de Qualifiers-ronde. De winnaar verdient een plek in de groepsfase van Daviscup Finals.