Ostapenko pakt op indoortoernooi Linz tweede titel 2024

Tennisster Jelena Ostapenko heeft op het indoortoernooi van Linz haar favorietenrol waargemaakt. De als eerste geplaatste Letse, de nummer 12 van de wereld, was in de finale van het Oostenrijkse toernooi met duidelijke cijfers te sterk voor Jekaterina Aleksandrova uit Rusland: 6-2 6-3.

Voor de 26-jarige Ostapenko was het al de tweede titel van het jaar. In aanloop naar de Australian Open was ze ook de beste in Adelaide.

Ostapenko won in 2017 Roland Garros, maar sindsdien vielen haar prestaties op de grand slams tegen. Begin dit jaar bleef ze op de Australian Open in de derde ronde steken.

Eerder op de dag ging de titel in het Thaise Hua Hin naar de Russische Diana Sjnaider. De 19-jarige nummer 108 van de wereld versloeg in de eindstrijd de Chinese Zhu Lin in drie sets: 6-3 2-6 6-1.