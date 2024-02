Seedo met persoonlijk record op 60 meter naar WK indooratletiek

Sprintster N’ketia Seedo heeft zich met een persoonlijk record op de 60 meter geplaatst voor de WK indoor in Glasgow (1-3 maart). De 20-jarige Utrechtse voldeed bij wedstrijden in Düsseldorf aan de nationale eis. Ze klokte in de finale 7,15 seconden, drie honderdsten onder haar oude toptijd.

Seedo is de regerend Nederlands kampioene op de kortste sprintafstand. Ze eindigde in de finale als tweede achter de Jamaicaanse Shashalee Forbes, die won in 7,11.

Raphael Bouju slaagde er nog niet in zich te plaatsen voor de WK indoor. De 21-jarige Nederlands kampioen liep in de series van de 60 meter 6,60 seconden, twee honderdsten boven de WK-limiet. In de finale eindigde hij als derde in 6,62, achter de Liberiaan Emmanuel Matadi (6,57) en de Duitser Kevin Kranz (6,61).